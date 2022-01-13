Эстония планирует создать "дроновую стену" на границе с Россией

Игорь Таро сообщил о расходах на установку РЭБ у восточных границ республики.

Таллин планирует потратить 200 миллионов евро на оснащение государственной границы с Россией средствами борьбы с беспилотниками. Соответствующее заявление с делал эстонский министр внутренних дел Игорь Таро в эфире местной телерадиокомпании ERR. Европейский чиновник из прибалтийской республики заметил, что правоохранительные органы в текущий момент завершают строительство забора, установленного вдоль всей восточной границы, а затем будут заниматься оснащением объекта всевозможными техническими средствами. В том числе на границе появятся средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создающие "дроновую стену".

Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 миллионов евро. То есть, чтобы понятно было – это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога – вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит. Игорь Таро, глава МВД Эстонии

По данным от журналистов из ERR, пока что эстонское МВД планирует обсудить с министром по обороне страны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие БПЛА.



