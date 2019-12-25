МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию

дипломаты из Таллина обновили положения по поездкам от 18 августа.

Эстонское министерство по иностранным делам обновило рекомендации по поездкам своих граждан из республики в Россию. На данный момент прибалтийские дипломаты по-прежнему советуют местным жителям воздерживаться от любых посещений соседнего государства и как можно скорее возвращаться обратно в Эстонию.

стонским гражданам, временно находящимся в России, рекомендуется серьезно пересмотреть необходимость своего пребывания там. МИД также рекомендует эстонским гражданам вернуться в Эстонию как можно скорее. сообщение от внешнеполитического ведомства в Таллине

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны-члены НАТО, так как для Кремля в этом нет никакого смысла. Политик указал, что западные коллеги регулярно запугивают европейское население мнимой российской угрозой для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем региона.

Эстония высылает российского дипломата из-за "подрыва конституционного строя".

Фото: pxhere.com