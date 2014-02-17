Эскроу-счета оставили проблему обманутых дольщиков в прошлом

Об этом на ПМЭФ-21 рассказал заместитель Председателя Правления СберБанка Анатолий Попов. За последние 12 месяцев кредитный портфель Сбербанка по клиентам строительной отрасли в СЗФО вырос на 91% и составил на 01.05.2021 57 млрд рублей. Количество эскроу-счетов при этом увеличилось в 6,5 раз и превысило 15,5 тысяч по Северо-Западу.

Как подсчитали эксперты, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся нужно 15 лет не снижать объёмы строительства. Такие темпы позволят возвести в Петербурге и Ленинградской области порядка 2,5-3 млн кв. метров жилья, способного заменить ветхий жилой фонд. Об этом рассказали на Петербургском международном экономическом форуме. Россия вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге роста цен на жилье и спрос на недвижимость продолжает сохраняться.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбербанка:

Очевидно потребность есть и Минстрой делает большую работу с внедрением 214 закона, счетов эскроу, фактически обеспечив 60% финансирование рынка жилой недвижимости, у нас нет ни одного проблемного проекта. Мы считаем, что проблема обманутых дольщиков осталась позади. Наверно сейчас самое узкое место в жилой недвижимости – регионы со слабой покупательской способностью, для которой была разработана программа Минстроя субсидирование и помощь застройщикам в реализации проектов. И конечно, инфраструктура для реализации масштабных проектов.

При этом в секторе коммерческой недвижимости по-прежнему наблюдается стагнация. Из-за пандемии доходы владельцев упали почти на 30% и до сих пор не пришли к докризисным показателям, из-за развития сектора E-commerce и перехода многих компаний на удаленный формат работы. Благодаря усилиям Сбера по поддержке корпоративных клиентов, в частности изменения условий кредитования, многие отрасли смогли закрыть 2020 год более позитивно. На сегодняшний день больше 90% корпоративных заемщиков вышли на график погашения кредитов после реструктуризаций.