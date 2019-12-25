Эсеры планируют согласовать митинг через Горсуд

Представители "Справедливой России" хотели провести акцию, посвященную экологическим проблемам.

Партия "Справедливой России" планировала провести акцию на тему экологических проблем Приморского района Петербурга 22 февраля, однако митинг не согласовали. Об этом сообщил ЗакС.ру.

Представители партии решили обжаловать решение Смольнинского районного суда и подали жалобу в Горсуд накануне, 21 февраля.

"С точки зрения администрации Приморского района, проведение этого мероприятия потребует всей площади парка. Там, напомню, 9 гектар. Для нас даже закуточка не найдется, чтобы провести митинг на 500 человек", — поделился юрист петербургского отделения партии Александр Новиков.

Юрист полагает, что власти не хотят, чтобы кто-то говорил об экологических проблемах города.

Как разрешилась ситуация, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что более 50 человек за двадцать минут поддержали фигурантов дела "Сети".

Фото: "Вконтакте" / "Справедливая Россия"