Ещё в одной школе в центре Петербурга нашли коронавирус у детей и педагога

В школе № 550 Центрального района Петербурга выявили два случая коронавируса у учеников шестого класса. Об этом "Фонтанке" заявил директор учреждения Борис Ноткин, опровергнув сообщения родителей о 10 заболевших детях.
Директор заверил, что в школе только два подтверждённых случая с присвоенным эпидномером, всё остальное – ОРВИ.
Также в школе заболел один педагог. Но такого количества заболевших недостаточно, чтобы вводить в школе карантин. К тому же, окончательное решение в данном случае принимает Роспотребнадзор.
Названа цена российского лекарства от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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