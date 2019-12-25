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Ещё в одной школе в центре Петербурга нашли коронавирус у детей и педагога
Сегодня, 16:13
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nastya960

Ещё в одной школе в центре Петербурга нашли коронавирус у детей и педагога

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Карантин в школе вводить не будут.

В школе № 550 Центрального района Петербурга выявили два случая коронавируса у учеников шестого класса. Об этом "Фонтанке" заявил директор учреждения Борис Ноткин, опровергнув сообщения родителей о 10 заболевших детях.

Директор заверил, что в школе только два подтверждённых случая с присвоенным эпидномером, всё остальное – ОРВИ.

Также в школе заболел один педагог. Но такого количества заболевших недостаточно, чтобы вводить в школе карантин. К тому же, окончательное решение в данном случае принимает Роспотребнадзор.

Названа цена российского лекарства от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, коронавирус, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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