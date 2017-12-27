Еще одному фигуранту дела о подготовке взрыва в Казанском соборе продлили арест

Суд продлил арест Шамиля Омаргаджиева, подозреваемого в организации предполагаемого взрыва в Казанском соборе. Защита просила отпустить подсудимого под домашний арест или залог.

Пушкинский районный суд Северной столицы в пятницу, 12 января, продлил заключение под стражей Шамиля Омаргаджиева. Мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ. Его задержали вместе с другими подозреваемыми в подготовке теракта в Казанском соборе. Омаргаджиев останется под арестом до 13 февраля 2018 года.

Обвиняемые и его адвокат при этом возражали против меры пресечения. Сторона защиты просила заменить арест на залог или домашний арест.

Омаргаджиеву 24 декабря было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а именно автомата системы АК-74М (Калашникова модернизированный образца 1974 года) отечественного производства и 43 военных патронов. Фигурант не признает свою вину. Он утверждает, что оружие ему подкинули.

Ранее Piter.tv передавал, что суд продлил арест подозреваемого в подготовке теракте в Казанском соборе.

Фото и видео: Объединенная персс-служба судов Петербурга