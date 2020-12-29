Посетителям выписали "административки".

Еще два бара, нарушившие "ковидный" запрет, опечатали в Петербурге. Об этом 6 января рассказали в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом. Проверка соблюдения запрета на работу заведениий в Петербурге после 23:00 прошла в ночь на среду.

Службы правопорядка выписали административные протоколы в отношении 66 посетителей баров за нарушение ограничений по коронавирусу. Два бара, в которых проводилась проверка, опечатали.

Улицы в Петербурге на предмет выполнения "вирусных" норм патрулируют 20 бригад. Сотрудники смольнинского ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности продолжают проводить мониторинг ситуации по соблюдению ограничительных мер по коронавирусу в городе.

До 31 января 2021-го года заведения общепита в Петербурге должны работать с 06:00 до 23:00. В ночное время заведения должны быть закрыты. Обязательным условием является наличие QR-кода, а также соблюдение всех стандартов безопасности деятельности.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом