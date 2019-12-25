Еще 368 площадок для раздельного сбора мусора оборудуют в Ленобласти к началу марта

Как и прежде на новых площадок будут принимать пластиковые бутылки от воды, соков с маркировкой "01 pet" и "2 pe-hd", а также стеклянную тару.

Стало известно, что в Ленинградской области появится еще 368 площадок и почти 900 баков для сортировки мусора. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе управляющей компании по обращению с отходами в регионе.

Как и прежде на новых площадок будут принимать пластиковые бутылки от воды, соков с маркировкой "01 pet" и "2 pe-hd", а также стеклянную тару. Первое время мусор будут забирать раз в неделю в тестовом режиме. Позже будет разработан график обслуживания.

Ранее Росприроднадзор установил, что полигон "Северная Самарка" продолжали использовать для захоронения отходов.

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