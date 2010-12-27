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Эрмитаж запустил серию онлайн-экскурсий в прямом эфире
Сегодня, 20:34
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ProkVad
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Эрмитаж запустил серию онлайн-экскурсий в прямом эфире

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В первом выпуске проекта зрители увидели последние шаги приготовления перед открытием самой выставки.

Сегодня, 16 апреля, стартовал новый проект Эрмитажа "Hermitage Online" – Жизнь Эрмитажа в прямом эфире.

Первый выпуск проекта "Монтаж выставки. Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" был показан в социальной сети ВКонтакте в 12.00. Экскурсию по экспозиции провели Эмилия Кабакова и заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков. 

Вы увидите последние приготовления перед открытием выставки "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех", ретроспективы главного концептуального тандема российского и мирового искусства. Вместе с вами мы зайдём в знаменитый Красный вагон и первыми увидим уже готовые инсталляции.

Говорится в сообщении

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: hermitage online , вконтакте , онлайн экскурсии , спб , эрмитаж
Категории: Лента новостей Новости СПб

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