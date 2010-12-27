Эрмитаж запустил серию онлайн-экскурсий в прямом эфире

В первом выпуске проекта зрители увидели последние шаги приготовления перед открытием самой выставки.

Сегодня, 16 апреля, стартовал новый проект Эрмитажа "Hermitage Online" – Жизнь Эрмитажа в прямом эфире.

Первый выпуск проекта "Монтаж выставки. Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" был показан в социальной сети ВКонтакте в 12.00. Экскурсию по экспозиции провели Эмилия Кабакова и заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков.

Вы увидите последние приготовления перед открытием выставки "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех", ретроспективы главного концептуального тандема российского и мирового искусства. Вместе с вами мы зайдём в знаменитый Красный вагон и первыми увидим уже готовые инсталляции. Говорится в сообщении

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж