Получилось почти кино, хотя думали снять просто ролик о Спасе на крови. Но история Спаса на крови тесно связана с историей террористического движения в России. Ведь он построен на том месте, где пролилась кровь самого либерального из наших императоров - Александра II, на которого было совершено в общей сложности 8 покушений.
8 покушений! При том, что император ходил без охраны и был до ужаса пунктуальным.
В чем же причина?
В том, что в нашей стране даже террористы не могут нормально работать!
Дмитрий Каракозов промазал.
Антон Березовский промазал.
Александр Соловьев промазал 5 раз подряд. Царя даже не зацепило!
Поезд взорвали не тот.
Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце не вовремя.
Андрей Желябов и Макар Тетерка свой терракт проспали.
И только Софье Перовской, Николаю Рысакову и Игнатию Гриневицкому удалось убить императора Александра 2.
И вот на месте последнего покушения и был построен храм Спаса на Крови, у которого своя удивительная история. Также как и Александра 2, его много раз хотели уничтожить, но несмотря на попытки взорвать храм и угодивший в него во время блокады снаряд, он по-прежнему украшает Санкт-Петербург.
Охота на императора: история появления Спаса на крови
Мини-фильм о терроризме в России в 19 веке
Получилось почти кино, хотя думали снять просто ролик о Спасе на крови. Но история Спаса на крови тесно связана с историей террористического движения в России. Ведь он построен на том месте, где пролилась кровь самого либерального из наших императоров - Александра II, на которого было совершено в общей сложности 8 покушений.
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