Охота на императора: история появления Спаса на крови

Мини-фильм о терроризме в России в 19 веке

Получилось почти кино, хотя думали снять просто ролик о Спасе на крови. Но история Спаса на крови тесно связана с историей террористического движения в России. Ведь он построен на том месте, где пролилась кровь самого либерального из наших императоров - Александра II, на которого было совершено в общей сложности 8 покушений.

8 покушений! При том, что император ходил без охраны и был до ужаса пунктуальным.

В чем же причина?

В том, что в нашей стране даже террористы не могут нормально работать!

Дмитрий Каракозов промазал.

Антон Березовский промазал.

Александр Соловьев промазал 5 раз подряд. Царя даже не зацепило!

Поезд взорвали не тот.

Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце не вовремя.

Андрей Желябов и Макар Тетерка свой терракт проспали.

И только Софье Перовской, Николаю Рысакову и Игнатию Гриневицкому удалось убить императора Александра 2.

И вот на месте последнего покушения и был построен храм Спаса на Крови, у которого своя удивительная история. Также как и Александра 2, его много раз хотели уничтожить, но несмотря на попытки взорвать храм и угодивший в него во время блокады снаряд, он по-прежнему украшает Санкт-Петербург.

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