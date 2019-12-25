Эрмитаж требует почти 7 млн рублей с мужчины, который украл 75 экспонатов

Петербургский Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд с требованием взыскать с Николая Завадского 6,7 млн рублей за кражу 75 экспонатов музея, сообщил "Деловой Петербург".
Инцидент произошел в 2006 году: тогда обнаружили пропажу многих экспонатов, в том числе икон, часов, церковной утвари, предметов обихода. После возбуждения уголовного дела под подозрение попал муж хранительницы фондов отдела истории русской культуры музея Николай Завадский. Его признали виновным, приговорив к 5 годам колонии и денежной компенсации в размере 7 млн 388 тыс. рублей в пользу Эрмитажа.
Завадский успел выплатить всего 649,5 тысячи рублей. В апреле 2021 года Арбитражный суд признал мужчину банкротом.
Остаток суммы музей теперь пытается взыскать через суд.
Фото: Piter.tv
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