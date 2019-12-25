Эрмитаж требует почти 7 млн рублей с мужчины, который украл 75 экспонатов

Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить 7, 388 млн рублей в пользу музея.

Петербургский Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд с требованием взыскать с Николая Завадского 6,7 млн рублей за кражу 75 экспонатов музея, сообщил "Деловой Петербург".

Инцидент произошел в 2006 году: тогда обнаружили пропажу многих экспонатов, в том числе икон, часов, церковной утвари, предметов обихода. После возбуждения уголовного дела под подозрение попал муж хранительницы фондов отдела истории русской культуры музея Николай Завадский. Его признали виновным, приговорив к 5 годам колонии и денежной компенсации в размере 7 млн 388 тыс. рублей в пользу Эрмитажа.

Завадский успел выплатить всего 649,5 тысячи рублей. В апреле 2021 года Арбитражный суд признал мужчину банкротом.

Остаток суммы музей теперь пытается взыскать через суд.

Фото: Piter.tv