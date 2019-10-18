Эрдоган захотел договориться с Россией по вопросу Курдистана

Президент Турции поделился планами на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи.

В частности, турецкий лидер заявил, что намерен обсудить вопросы, связанные с Курдистаном. Более конкретная цель "разумного соглашения" с Россией – уход участников Рабочей партии Курдистана с территорий, подконтрольных властям в Сирии, в частности, в городе Манбидж. Если он вернется под контроль действующего режима, у страны не будет причины для беспокойств, заявил президент.

Отметим, что встреча запланирована на 22 октября.

Ранее Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России.

Видео: YouTube/AFP news agency