Эрдоган: Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств

Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
По его словам, оба государства должны прекратить оказывать поддержку террористическим организациям. Эрдоган отметил, что Стамбул не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.
Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Эрдоган заявил о неподобающем отношении политиков на Западе к Путину.
Видео: YouTube / TRT Haber
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