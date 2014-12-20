Эрдоган: Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств

Он отметил, что Стамбул не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.

Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По его словам, оба государства должны прекратить оказывать поддержку террористическим организациям. Эрдоган отметил, что Стамбул не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.

Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил о неподобающем отношении политиков на Западе к Путину.

Видео: YouTube / TRT Haber