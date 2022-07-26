Президент Турции Эрдоган заявил о неподобающем отношении политиков на Западе к Путину

Президент Турции негативно оценил работу западных политиков в отношениях с Москвой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неподобающем отношении политиков на Западе к российскому президенту Владимиру Путину. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TRT. По мнению политика, такая антироссийская позиция не красит западных коллег.

Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что "Стамбульское соглашение" по зерну подписали Россия, Украина, Турция и ООН.

Фото и видео: YouTube / TRT Haber