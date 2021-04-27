"Стамбульское соглашение" по зерну подписали Россия, Украина, Турция и ООН

Уточняется, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия РФ в украинских портах.

В пятницу вечером, 22 июля, представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле многостороннее соглашение о создании "зернового коридора" по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Согласно документу, РФ будет содействовать этому.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил свою подпись под соглашением, от Турции — глава военного ведомства этой страны Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь этой международной организации Антониу Гутерриш.

Со стороны Украины договор подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Добавим, что фактического совместного подписания договора о вывозе зерна между Россией и Украиной не было. Украинская сторона подписала свою часть документа с Турцией и ООН. Зеркально это же сделала и российская.

Уточняется, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия РФ в украинских портах.

Ранее Эрдоган заявил, что соглашение по зерну станет хорошей новостью для мирового сообщества. Глава Турции рассказал о том, что надеется на то, что стороны придут к соглашению в Стамбуле.

Фото: Piter.tv