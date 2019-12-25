Эрдоган заявил, что соглашение по зерну станет хорошей новостью для мирового сообщества

Глава Турции рассказал о том, что надеется на то, что стороны придут к соглашению в Стамбуле.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на подписание в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора между Россией и Украиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции с журналистами. По мнению политика, эта международная договоренность станет "хорошей новостью" для сообщества.

Соглашение по экспорту зерна, которое, надеюсь, вскоре будет подписано с участием представителей России и Украины, станет важной и хорошей новостью для мирового сообщества. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что торжественная церемония подписания соглашения пройдет в 16:30 по местному времени (совпадает с Москвой) в рабочем офисе турецкого президента в стамбульском дворце Долмабахче. К участию в мероприятии приглашен как турецкий лидер, так и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Эрдоган: тегеранский саммит может помочь переоценке процесса урегулировании в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan