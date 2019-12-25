Эрдоган: тегеранский саммит может помочь переоценке процесса урегулировании в Сирии

Турция оценила важность астанинского формата.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что тегеранский саммит астанинской "тройки" может помочь переоценке процесса мирного урегулирования конфликта в Сирии. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции, которая состоялась в столице Ирана по завершению рабочей встречи с участниками Совета сотрудничества высшего уровня.

Саммит может помочь переоценить и заново поднять астанинский процесс. Мы обсудим этот вопрос с Путиным и Раиси, обсудим, последние события в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что 19 июля в Тегеране состоится встреча глав государств, которые считаются гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. В мероприятии заявлены к участию лидеры России, Ирана и Турции. По итогам встречи будет принято совместное заявление. Астанинская "тройка" собирается регулярно за последние пять лет. В июле 2020 года президенты встретились в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эрдоган: Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan