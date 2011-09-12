Эрдоган: Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Лидер Турции рассказал о том, что северные страны должны выполнить обещаний по противодействию терроризму.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Соответствующей информацией глава государства поделился в Анкаре с журналистами на пресс-конференции, посвященной результатам заседания местного правительства. Политик уточнил, что страна прибегнет к определенной мере, если северные государства не выполнят международные обязательства, которые касаются противодействия террористическим организациям.

Хочу еще раз напомнить, что если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное - их дело. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что министры внешнеполитических ведомств Турции, Швеции и Финляндии совместно подписали 28 июня на полях мадридского саммита Североатлантического военного альянса меморандум, который преграды на пути вступления северных стран в НАТО. В частности, северные страны должна налаживать сотрудничество с Турцией в вопросе борьбы с международным терроризмом. В этот перечень попадает Рабочая партия Курдистана, а также ее подразделения и ответвления.

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Иране.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan