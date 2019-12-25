Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Иране

Встречу организует президент Ирана Ибрахим Раиси.

Президент Турции Эрдоган ждет переговоров с главой России Владимиром Путиным в Иране 18-19 июля. Отметим, что лидеры двух стран совершат на следующей неделе официальные визиты в Тегеран. Об этом сообщили в в администрации турецкого главы.

В Иране состоится седьмой саммит Астанинского формата. Встречу организует президент Ирана Ибрахим Раиси во вторник, 19 июля.

На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с коллегой из России, указали в сообщении. Стороны обсудят события в Сирии, вопросы гуманитарной помощи беженцам и добровольное возвращение сирийских беженцев на родину.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган заявил о возможности встречи с Байденом на саммите НАТО.

Фото: aa.com.tr