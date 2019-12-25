Энтомолог рассказал о пчелах, которые едят мясо

У таких пчел появился дополнительный зуб для откусывания мяса.

Энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Дуг Янега рассказал о малоизвестном виде тропических пчел, у которых эволюционно появился дополнительный зуб для откусывания мяса. Кроме того, у таких пчел имеется и модифицированный кишечник для переваривания мяса. Предполагается, что данное изменение вызвала конкуренция за нектар.

Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали, чтобы питаться нектаром, не производимым растениями. И это довольно заметное изменение в пищевых привычках. Дуг Янега, энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде

Исследователи отмечают, что мед таких пчел, несмотря на то, что они питаются мясом, остается сладким и съедобным. Такие пчелы мясо хранят в специальных местах в улье, они в течение двух недель закрыты. Спустя это время пчелы могут есть мясо. Причем мед и мясо эти пчелы хранят отдельно.

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