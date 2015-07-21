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Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях
Сегодня, 18:36
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IRINA_CHALKINA
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Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях

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В одном из треков хип-хоп-исполнитель обозвал другого рэпера, Tyler, the Creator, представителем сексуальных меньшинств.

Эминем оказался в центре скандала из-за своего нового альбома Kamikaze. Сообщает The Independent.

Хип-хоп исполнителя обвиняют в оскорблении чувств сексуальных меньшинств. Оказалось, что в одном из треков рэпер назвал одного из коллег представителем ЛГБТ-сообщества,а именно Tyler, the Creator.

Также музыкант удостоил своим вниманием Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan и Дрейка.

Музыкальные критики в ответ заявили, что Эминему пора закончить свою карьеру, потому что в 2018 оскорблять человека из-за его ориентации неприемлемо. Отметим, что рэпер выступает около 30 лет. 

Напомним, что альбом Kamikaze вышел 31 августа. 

Фото: Эминем/ВК

 

 

 

 

Теги: эминем
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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