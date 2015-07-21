Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях

Эминем оказался в центре скандала из-за своего нового альбома Kamikaze. Сообщает The Independent.
Хип-хоп исполнителя обвиняют в оскорблении чувств сексуальных меньшинств. Оказалось, что в одном из треков рэпер назвал одного из коллег представителем ЛГБТ-сообщества,а именно Tyler, the Creator.
Также музыкант удостоил своим вниманием Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan и Дрейка.
Музыкальные критики в ответ заявили, что Эминему пора закончить свою карьеру, потому что в 2018 оскорблять человека из-за его ориентации неприемлемо. Отметим, что рэпер выступает около 30 лет.
Напомним, что альбом Kamikaze вышел 31 августа.
Фото: Эминем/ВК