Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях

В одном из треков хип-хоп-исполнитель обозвал другого рэпера, Tyler, the Creator, представителем сексуальных меньшинств.

Эминем оказался в центре скандала из-за своего нового альбома Kamikaze. Сообщает The Independent.

Хип-хоп исполнителя обвиняют в оскорблении чувств сексуальных меньшинств. Оказалось, что в одном из треков рэпер назвал одного из коллег представителем ЛГБТ-сообщества,а именно Tyler, the Creator.

Также музыкант удостоил своим вниманием Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan и Дрейка.

Музыкальные критики в ответ заявили, что Эминему пора закончить свою карьеру, потому что в 2018 оскорблять человека из-за его ориентации неприемлемо. Отметим, что рэпер выступает около 30 лет.

Напомним, что альбом Kamikaze вышел 31 августа.

Фото: Эминем/ВК