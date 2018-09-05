Эминем выпустил новый клип "Fall"

За первые сутки ролик набрал больше 6 миллионов просмотров.

Американский рэпер Эминем выпустил новый клип на композицию "Fall". Трек вошел в состав его нового альбома "Kamikaze", релиз которого состоялся 31 августа.

Свой новый ролик музыкант посвятил критикам предыдущего альбома "Revival". Как считает сам Маршалл, последние месяцы он много о себе услышал, и настало время сказать, что он сам думает. Лейтмотивом ролика является аллегория на негативное отношение к Эминему, которое олицетворяет черная тень, преследующая артиста. В конце ролика он впитывает ее в себя и наступает на свой предыдущий диск.

Клип "Fall" был опубликован на официальном ютуб канале артиста 4 сентября. За первые сутки ролик набрал больше 6 миллионов просмотров.

Новый диск Эминема вызвал резонанс среди критиков и поклонников его творчества. В частности очередной негатив обрушился на музыканта за оскорбление своих коллег по цеху - Tyler, the Creator, Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan и Дрейка. Американец даже раскритиковал русского репера Oxxxymiron"а, который осенью 2017 года давал интервью на его станции Shade 45.

Видео: youtube/ EminemMusic