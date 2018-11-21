Елка: буддизм, рецепт от похмелья и позавчерашний наряд

Недавно у нас состоялся веселый разговор с певицей Елкой, в котором девушка рассказала Piter.TV много интересных подробностей о своей творческой жизни и не только.

C последнего нашего интервью с Лизой прошло больше года. За это время певица кардинально сменила стиль, неизменной осталось только любовь к черному. На это раз на девушке не было футуристического платья и всеми знакомого пучка-бомбона. Перед нами стояла девушка в стильном спортивном костюме с кепкой "sad". Несмотря на "печальную" надпись на бейсболке, Лиза была в отличном настроение.

В чем я пришла сегодня? Хотела сказать, что в чистеньком, но оно уже вчерашненькое. В спортивненьком. Я, честно говоря, никогда в жизни так жестко не забивала на то, в чем я выхожу на улицу, так как сейчас. Реально, до такой степени удобно, что иногда даже неловко за себя. Очень кайфовое состояние, из него потом очень сложно выковыриваться, и непонятно зачем? Елизавета Иванцив, певица "Елка"

В последнее время фолловеры, да и сама певица, говорят о доброй грусти, которая появилась в ее музыке. Откуда такие нотки у ранее некогда вечно оптимистичной елки?

Я думаю, что это все таки связано со взрослением и осознанием каких-то вещей, и мне нравится это состояние. Хотя на самом деле, я не могу считать себя слишком повзрослевшей и мудреной, потому что те поступки, которые я сейчас совершаю, говорят об обратном. Елизавета Иванцив, певица "Елка"

На вопрос о том, расскажет ли она нам о таких поступках, Лиза смеясь, отвечает: "конечно нет!".

Помимо костюмов и творчества, мы обсудили с Лизой отношения с буддизмом и ее секретный радикальный рецепт от похмелья, об этом смотрите в нашем видео-интервью.

В скором времени Елка обещала всех удивить, но советовала ничего не ждать, чтобы секретное событие было еще приятнее.

А в данный момент у нас продолжается тур. У меня есть песни, музыканты, это все шикарно дружит между собой. Я звучу как Богиня, музыканты играют лучше всех на свете. (смеется) У нас все очень искренне, без помпы и пафоса. Сейчас мы отдохнули немного друг от друга и от музыки, и у нас была возможность поработать над ошибками. 3 марта мы ворвемся с концертом в Петербург, в А2, ждите меня там, я скоро буду! Елизавета Иванцив, певица "Елка"

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин