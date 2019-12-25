Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Программа "Еще не вечер" пропала из сетки вещания.

После развода с Евгением Петросяном карьера Елены Степаненко пошла в гору. Юмористка прочно обосновалась на телевидении, став ведущей шоу "Еще не вечер". Однако недавно в сети стали появляться слухи о закрытии программы. Поводом для них послужило исчезновение шоу из сетки вещания.

В беседе со "СтарХитом" юмористка успокоила зрителей. Она заявила, что речи о закрытии программы не идет.

"Нет, не закрывают! На лето ушли в отпуск! С сентября выйдем в эфир! Слухами земля полнится!" – отметила Степаненко.

Представители телеканала "Россия 1", на котором выходит шоу, появившуюся в интернете информацию также опровергли. Известно, что до летних каникул были сняты два новых выпуска, их скоро покажут на ТВ. Пока вместо шоу Степаненко в пятницу покажут концерт Лиона Измайлова.

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Фото: Instagram / esheneve4er