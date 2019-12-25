В детской городской больнице №1 сменился главный врач

Анатолий Каган возглавлял учреждение 30 лет.

Коллективу детской городской больницы №1 представили нового руководителя. Главным врачом стационара назначили Елену Плотникову. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Плотникова работает в учреждении с 1992-го года. С 1999-го года до настоящего времени она была заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

Вице-губернатор Олег Эргашев высоко оценил заслуги прежнего руководителя больницы Анатолия Кагана. Хирург руководил стационаром почти 30 лет. Ему вручили медаль "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Детская городская больница № 1 была открыта в 1977 году. С прошлого года учреждение носит наименование Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Ежегодно в Центре оказывают экстренную, плановую, амбулаторно-консультативную и реабилитационную медицинскую помощь более 100 тысяч детей и подростков.

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