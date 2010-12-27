Электроэнергию включат в квитанцию ЕИРЦ ЛО

Начисления за электроэнергию по-прежнему будет производить АО "ПСК" с учетом оплат и задолженностей потребителей за предыдущие периоды. Порядок расчёта начислений останется без изменений.

Жители индивидуальных жилых домов Выборгского района Ленинградской области, имеющие договоры электроснабжения с АО "Петербургская сбытовая компания", с июля 2019 начнут получать платежный документ за жилищно-коммунальные услуги от АО "ЕИРЦ ЛО" со строкой – "Электроэнергия ПСК". Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгкий район" ЛО.

В рамках реализации программы по включению начислений за жилищно-коммунальные услуги в единый платежный документ на территории Ленинградской области, АО "ЕИРЦ ЛО" начата работа по включению строки "Электроэнергия ПСК" в платежный документ на территории Выборгского района Ленинградской области. сообщает пресс-служба Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области

Начисления за электроэнергию по-прежнему будет производить АО "ПСК" с учетом оплат и задолженностей потребителей за предыдущие периоды. Порядок расчёта начислений останется без изменений.

Для удобства жителей сохранятся все прежние способы передачи показаний приборов учета. Также подать показания приборов учета электроэнергии можно посредством сервиса Личный кабинет клиента, по единому телефону приема показаний приборов учета 8 (812) 630-19-88 и при оплате через кассы АО "ЕИРЦ ЛО".

Рекомендуемый период передачи показаний – не позднее 20-го числа каждого месяца.

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема платежей и через интернет-сервисы, такие как "Личный кабинет абонента" АО "ЕИРЦ Ленинградской области", "Сбербанк Онл@йн", терминалы АО "Пэтроэлектросбыт" (услуга Электроэнергия без комиссии) и иными удобными для Вас способами.

Официальный портал Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области: http://epd47.ru; приём обращений на адрес электронной почты support@epd47.ru.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО