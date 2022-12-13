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Электрички в Ленобласти перейдут на летний график раньше срока
Сегодня, 15:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электрички в Ленобласти перейдут на летний график раньше срока

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Это касается электричек на Балтийском направлении.

С 22 мая в связи с ростом туристического потока электрички на Балтийском направлении на неделю раньше срока поедут по летнему графику. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Транспорт на Балтийском направлении перейдет на летний график с 22 мая, а не с 28, как планировалось ранее. Всего на железнодорожном транспорте в 2022 году по Ленинградской области пригородными поездами было перевезено 46,2 миллиона пассажиров – это на 9,2% больше, чем в 2021 году.

Подробнее с расписанием электричек пассажиры могут ознакомиться на сайте СЗППК  К летнему сезону также открыты дополнительные кассы в нескольких районах: Волховском (станция Пупышево), Тосненском (Трубниково), Лужском (Мшинская), Киришском (остановочный пункт 55 км). На крупных станциях открыты дополнительные кассы, увеличено время их работы.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: поезда, электрички
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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