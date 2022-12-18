Электрички Петербург-Капитолово за полгода перевезли 104 тыс. пассажиров

С момента запуска в августе 2024 года пригородные поезда перевезли значительное количество пассажиров.

За первые шесть месяцев 2025 года пригородные электропоезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и поселком Капитолово, перевезли 104 тысячи пассажиров. Такие данные предоставила пресс-служба Октябрьской железной дороги. В частности, за июнь текущего года услугами данного направления воспользовались 16,2 тысячи человек.

Маршрут был открыт для пассажиров в августе 2024 года. В настоящее время на линии работает девять составов: четыре электропоезда отправляются от станции Капитолово и пять — от Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Регулярное железнодорожное сообщение между этими пунктами было организовано для улучшения транспортной доступности пригородных территорий.

Ранее сообщалось, что от Девяткино до Ладожского вокзала за 5 месяцев перевезли 88 тысяч пассажиров.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"