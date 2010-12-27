Экспозиция ремесленников из Ленобласти на международной специализированной выставке в Москве отмечена наградой

Кубок "Лучшее продвижение региона в России" вручен делегации из Ленинградской области организаторами выставки по итогам конкурса, в котором приняли участие все экспоненты.

Экспозиция ремесленников из Ленинградской области на международной специализированной выставке в Москве отмечена наградой.

Кубок "Лучшее продвижение региона в России" вручен делегации из Ленинградской области организаторами выставки по итогам конкурса, в котором приняли участие все экспоненты.

На Международной специализированной выставке "ПОДАРКИ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. ОСЕНЬ 2019" в Москве с 17 по 20 сентября 12 региональных мастеров народно-художественных промыслов представляли свои изделия. Участие в выставке принесло областным ремесленникам обмен коммерческими предложениями, предварительные договоренности о сотрудничестве с закупщиками и расширение профессиональных контактов с мастерами и ремесленниками из других регионов.

В объединенной экспозиции Ленинградской области приняли участие производители авторских работ из керамики, фарфора, экзотических и местных пород дерева, сувениров с традиционными историческими орнаментами "Волховская роспись" и "Шугозерская роспись", изделий ручной работы авторского дизайна из эко-материалов.

Средства на организацию объединенной экспозиции региона и участие в выставке выделили комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО