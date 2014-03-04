  1. Главная
Экспорт дизеля из России в июле снизился
Сегодня, 10:55
Отмечается, что снижение объемов год к году составило 2,71%.

Экспорт дизеля из России в июле снизился. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

В июле нынешнего года Россия отправила на экспорт 3,36 млн тонн дизельного топлива. Отмечается, что снижение объемов год к году составило 2,71%. Главными причинами снижения отгрузок называют сокращение поставок сокращение поставок в Бразилию, Турцию и большинство стран Африки.

Ранее мы сообщали, что цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 года.

