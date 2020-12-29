Эксперты выяснили, за какие товары петербуржцы готовы платить больше

Для горожан особо важен безопасный состав продуктов, а также содержание в них полезных веществ.

Эксперты Роскачества выяснили, какие товары жители Петербурга готовы покупать дороже. Согласно исследованию Центра изучения потребительского поведения, горожане отдают предпочтение продуктам, приносящим пользу организму. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Оказалось, что для жителей Северной столицы особо важен безопасный состав продуктов, а также содержание в них полезных веществ. Переплачивать за натуральность готовы 17% опрошенных. При этом 77% респондентов уверены, что натуральных продуктов на прилавках становится все меньше.

Тщательнее всего горожане подходят к выбору мяса и молочной продукции. Меньше всего внимания уделяют сокам и алкоголю.

Ранее мы писали, что Роскачество обнаружило в пряностях плесень и кишечную палочку.

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