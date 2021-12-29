Эксперты считают, что курс рубля может рухнуть до 103 за доллар при отключении России от SWIFT

По мнению аналитиков, если новые санкции затронут отдельных граждан и организации, то рост ВВП может замедлиться до 2,4%.

По мнению аналитиков, если новые санкции затронут отдельных граждан и организации, то рост ВВП может замедлиться до 2,4%.

В инвестбанке BCS Global Markets обновили базовый макропрогноз для экономики России на 2022 года. В результате ожидания для курса рубля понизили, был также дан прогноз для сценариев введения санкций разной степени жесткости. Об этом сообщается в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой.

Для анализа последствий санкций было использовано три сценария: мягкий, умеренный и жесткий.

В обзоре отмечается, что если санкции затронут только отдельных россиян и организации, которые связаны с властями, то будет сохраняться экономическая неопределенность, а рубль в таком случае может упасть до 81 за доллар. В связи с этим ускорится рост цен выше базового уровня. Он может составить 6,6% декабрь к декабрю. Рост ВВП может замедлиться до 2,4%, считает Лаврова. По мнению аналитика, в этом случае общий экономический эффект от санкций будет аналогичен ежегодным потерям после крымских санкций.

Если же будут введены ограничения против российских чиновников и банкового сектора, то курс рубля может упасть до 88 за доллар, а рост ВВП замедлится до 1,4%.

Если же новые санкции затронут газопровод "Северный поток 2", госкорпорации, суверенный долг России, а также отключение России от SWIFT, то экономический шок будет постоянным. При таком сценарии только в 2022 году рост ВВП сократится на 2,6%. При этом ЦБ будет проводить более мягкую политику. Курс рубля в таком случае может опуститься до 103 за доллар. Однако этот сценарий эксперт считает маловероятным.

Ранее мы писали, что в январе 2022 года экспорт зерновых культур из России снизился на 48%.

Фото: pixabay