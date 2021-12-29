По темпам роста экспорта лидируют рыба и морепродукты.

В январе 2022 года экспорт зерновых культур из России снизился на 48%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт составил 379 млн долларов. Об этом сообщает "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Отмечается, что до 324 долларов за тонну при этом выросла средняя цена. Это порядка 45%. Первое место по темпам роста экспорта занимают рыба и морепродукты. Продажи рыбы увеличились на 62% и выросли до 285 млн долларов.

В январе пошел в рост экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – он вырос на 23%, до 187 млн долларов. Масложировая отрасль в свою очередь выросла на 19%, до 437 млн долларов. Экспорт мяса и молочной продукции вырос на 15%.

Однако общий экспорт сократился на 15%. Лидерство по закупкам продукции АПК сохраняет ЕС, далее идут Турция и Китай.

Ранее мы писали, что доля российских сыров на российском рынке составила 75%.

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