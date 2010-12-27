Эксперты рассказали о важности парада в честь дня ВМФ

Мероприятие демонстрирует, что российский флот постоянно укрепляется и модернизируется.

В воскресенье, 29 июля петербуржцы праздновали День Военно-морского флота. В честь этого события в акватории Невы и в Кронштадте состоялся парад. Специалисты рассказали о важности этого праздника для России.

По словам военно-морского эксперта Дмитрия Болтенкова, парад в первую очередь демонстрирует всю мощь российского флота. ВМФ в РФ стремительно укрепляется и модернизируется. Таким образом, потенциальный противник может увидеть, что Россия хорошо защищена с моря.

По мнению Болтенкова, российский флот сегодня находится в стратегическом русле развития. Кроме таких мощных кораблей, как "Иван Грей", "Адмирал Горшков" и "Иван Хурс", на параде были продемонстрированы беспилотник "Орлан-10", безэкипажный роботизированный катер и многое другое.

Ранее мы писали, что в параде ВМФ принял участие катер-робот.

Фото: visit-petersburg.ru