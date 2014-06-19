Эксперты рассказали, куда выгодно вложить полмиллиона рублей

Можно, например, вложить деньги в акции.

Эксперты рассказали, куда можно вложить полмиллиона рублей, чтобы сохранить деньги от обесценивания из-за инфляции. Эксперты считает, что средства можно вложить во франчайзинг, если есть цель заняться бизнесом. Об этом пишут Известия.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что деньги можно вложить в ценные бумаги. ОН считает, что ориентироваться надо на такие категории российских акций, как компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений или предприятия, выигрывающие от восстановления внутреннего рынка. Это ритейл, авиаперевозчики и сельхозпредприятия.

А вот на зарубежном рынке он советует присмотреться к ETF (Exchange Traded Fund) рынка Гонконга (прежде всего на индекс Hang Seng). По его словам, присмотреться стоит к рынку Китая (на индекс Shanghai Composite).

А вот независимый финансовый советник Александра Базак отмечает, что нужно покупать доллары. Она считает, что лучшим вариантом будет открыть инвестиционный счет в банке, доходность которого составит порядка 20% в год.

Эксперты предлагают также инвестировать в недвижимость или ОФЗ с коротким сроком погашения.

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