Эксперты рассказали, что цены на жилье в новостройках Петербурга вырастут по итогам года до 26,4%

По словам Попова, в прошлом году средняя цена составляла 149 тыс. рублей, сейчас она находится на уровне 190 тыс. рублей.

На первичном рынке Петерурга по итогам годам ожидается средняя стоимость квадратного метра на уровне 195 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя "Циан. Аналитика" Алексея Попова.

По словам Попова, в прошлом году средняя цена составляла 149 тыс. рублей, сейчас она находится на уровне 190 тыс. рублей. К концу года квадратный метр в новостройках Петербурга будет стоить около 195 тыс. рублей.

Как рассказали аналитики а ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга по итогам 2020 года составила 156,6 тыс. рублей. Таким образом, если прогноз подтвердится, показатель по итогам этого года вырастет на 21%.

Ранее стало известно, что на первичном загородном рынке Петербурга сохраняется ажиотажный спрос.

Фото: Piter.tv