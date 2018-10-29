Россиян предупредили об активности вируса-вымогателя Troldesh

В июне специалисты Group-IB обнаружили более 1,1 тысяч фишинговых писем.

Специалисты международной компании Group-IB обнаружили новый всплеск активности вируса-вымогателя Troldesh (также известен как Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome). На этот раз злоумышленники рассылают вирусные письма якобы с почтовых ящиков крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Об этом пишет РБК.

В июне специалисты обнаружили более 1,1 тысяч фишинговых писем, содержащих Troldesh. Этот вирус, попадая в устройство, шифрует файлы и требует выкуп за восстановление доступа к информации. Также он майнит криптовалюту и генерирует трафик для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

Вирусные рассылки, в частности, приходят от автодилеров KIA и "Рольф", авиакомпании "Полярные авиалинии", а также от СМИ "Новосибирск-online" и РБК.

Ранее мы писали, что в смартфонах Android нашли предустановленный вирус.

Видео: YouTube / COREY TECH