Эксперты предложили новые подходы к миграции в России

Участники обсудили объективные причины трудовой миграции из Центральной Азии.

Круглый стол "Россия в Большой Евразии в XXI веке: мировые тенденции миграционных процессов" состоялся 30 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеканал "360.ru" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Организаторами круглого стола выступили информационно-консалтинговый центр "Аксон", Философский клуб "Цивилизационное будущее России" и ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Одной из главных тем стала миграция из стран Центральной Азии. Участники мероприятия пришли к единому мнению, что на миграционный поток влияют демографический рост, высокий уровень безработицы и изменения природных условий в регионе.

Эксперт ИКЦ "Аксон" Лия Фаррахова заявила, за последние четыре десятилетия обеспеченность водными ресурсами в Центральной Азии сократилась более чем в три раза. Это создало дополнительную нагрузку на сельское хозяйство и рынок труда, в дальнейшем может привести к росту климатической миграции.

Участники также обсудили изменения в системе миграционного контроля. Первый заместитель генерального директора агентства "ОКА" Дмитрий Кирилин отметил, что повысить эффективность учета миграционных процессов помогло использование цифровых инструментов в 2024–2025 годах.

Руководитель Исследовательской группы "ЦИРКОН" Игорь Задорин представил анализ изменений миграционных предпочтений жителей постсоветского пространства. Кроме того, он обратил внимание на использование миграционных потоков в качестве инструмента политического давления.

Также эксперты рассмотрели вопросы адаптации приезжающих специалистов, гуманитарное сотрудничество и миграционные тенденции на постсоветском пространстве.

Итогом круглого стола стали предложения, направленные на повышение эффективности и безопасности интеграции мигрантов, а также на укрепление гуманитарного влияния России.

Ранее мы сообщали, что число мигрантов в России сократилось до 5,7 млн человек.

Фото: Piter.tv