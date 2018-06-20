Мировая экономика лишится примерно 20 трлн долларов в ближайшие 300 лет.

Эксперты посчитали денежный ущерб от таяния вечной мерзлоты. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Так, экономическую оценку последствий сокращения вечной мерзлоты в Заполярье дали климатологи из Ланкастерского университета. По их мнению, даже если Парижское соглашение будет соблюдено,то таяние вечной мерзлоты ухудшит последствия от изменений климата почти на 5 %. Таким образом мировая экономика лишится примерно 20 трлн долларов в ближайшие 300 лет.

Однако, если потепление остановится на двух градусах, то ущерб составит 50 и 67 трлн долларов, что сопоставимо с годовым ВВП всей планеты.

Ученые отметили, что из-за потепления Арктики около трети вечной мерзлоты в Сибири, Аляски и приполярных регионах Канады исчезнет к концу нынешнего столетия.

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