Эксперты рассказали, как повысить скорость работы смартфона

Неудаленные файлы могут занимать 20% оперативной памяти телефона и снижать его скорость.

Для ускорения работы смартфона необходимо очистить его от системного "мусора". К такому выводу пришли эксперты компании Avast после исследования, передало "Экономика сегодня".

Как было выяснено, не до конца удаленные файлы могут занимать до 20% оперативной памяти мобильного устройства. Это негативно сказывается на скорости его работы. Для того, чтобы избежать медленной загрузки, надо периодически очищать память от мусора.

По словам главы представитель антивирусной программы в России и СНГ, молодые люди особенно часто засоряют память многочисленными фотографиями.

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