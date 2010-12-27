Эксперты рассказали, как повысить скорость работы смартфона

Для ускорения работы смартфона необходимо очистить его от системного "мусора". К такому выводу пришли эксперты компании Avast после исследования, передало "Экономика сегодня".
Как было выяснено, не до конца удаленные файлы могут занимать до 20% оперативной памяти мобильного устройства. Это негативно сказывается на скорости его работы. Для того, чтобы избежать медленной загрузки, надо периодически очищать память от мусора.
По словам главы представитель антивирусной программы в России и СНГ, молодые люди особенно часто засоряют память многочисленными фотографиями.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сети появились изображения обновленного Соника.
Фото: pixabay.com
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