По мнению специалистов, без участия России ПАСЕ по большому счету теряет свой смысл, но кризис в Совете Европы имеет несколько вариантов решения.

Эксперты назвали пути решения кризиса в Совете Европы. Об этом сообщает "Экономика сегодня"

Так, в данный момент Россиия продолжает воздерживаться от выплаты, которые положенны с ее стороны взносов в бюджет Совета Европы. Из-за сложившейся ситуации Совет Европы вынужден предпринять меры жесткой экономии и сократить уровень зарплат. Кроме того, в дальнейшем будет отложен ремонт штаб-квартиры Совета Европы, а также сокращен персонал и урезана зарплата.

Без участия России работа ПАСЕ по большому счету теряет свой смысл. Сегодня существует три основных вопроса, которые стоят на повестке дня у Европы. Вопрос первый – это Брексит, выход Великобритании из ЕС. Вопрос второй – это регламентирование миграционного кризиса и разработка какого-то плана объединенной Европе по его решению, предполагающего распределение и депортацию нелегальных мигрантов. А третий вопрос завязан на нормализацию отношений с Россией по всем направлениям, от экономики до безопасности отметил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

Стоит отметить, что после отказа нашей страны плвтить членские взносы в Совет Европы, он недополучил около 66 млн евро за 2 года, поэтому страны-члены вынуждены были прибегнуть к серьезной экономии. Другим участникам предложиди увеличить свои взносы, но ответа не поступило.

РФ лишили право голоса по итогам общего голосования. Остается два варианта, как восстановить права в ПАСЕ. Вариант первый – Ягланд и основные спикеры ПАСЕ работают с делегациями стран, долго и упорно объясняя им необходимость возвращения РФ, после чего выносят вопрос на голосование. Второй вариант более технический. Руководство ПАСЕ пытается узким кругом провести изменения внутреннего регламента, которые предполагает возможность де-факто возвращения прав голоса без общего голосования. Данная процедура хотя и менее демократическая, но тоже может рассматриваться отмечает эксперт

Также Бышот отметил, что новые правила формирования комитетов в бюро ПАСЕ можно назвать "движением в сторону решения кризиса".

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