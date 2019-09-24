Эксперты госжилнадзора ответят на вопросы жителей Ленобласти

С сентября по ноябрь текущего года руководители и специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля проведут встречи с гражданами в каждом из районов Ленинградской области.

С сентября по ноябрь текущего года руководители и специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля проведут встречи с гражданами в каждом из районов Ленинградской области.

Эксперты госжилнадзора ответят на волнующие жителей вопросы, а также примут участие во внеплановых проверках по обращениям.

В плане-графике приема граждан запланированы выезды:



24.09.2019 - Всеволожский район;

26.09.2019 - Бокситогорский район;

01.10.2019 - Кингисеппский район;

03.10.2019 - Подпорожский район;

08.10.2019 - Тосненский район;

10.10.2019 - Киришский район;

15.10.2019 - Лужский район;

17.10.2019 - Тихвинский район;

22.10.2019 - г. Сосновый Бор;

24.10.2019 - Приозерский район;

29.10.2019 - Сланцевский район;

31.10.2019 - Ломоносовский район;

05.11.2019 - Волосовский район;

12.11.2019 - Выборгский район;

14.11.2019 - Кировский район;

19.11.2019 - Лодейнопольский район;

21.11. 2019 - Волховский район;

26.11.2019 - Гатчинский район

Источник: пресс-служба ЛО