Эксперты госжилнадзора ответят на вопросы жителей Ленобласти

С сентября по ноябрь текущего года руководители и специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля проведут встречи с гражданами в каждом из районов Ленинградской области.
Эксперты госжилнадзора ответят на волнующие жителей вопросы, а также примут участие во внеплановых проверках по обращениям.
В плане-графике приема граждан запланированы выезды:
24.09.2019 - Всеволожский район;
26.09.2019 - Бокситогорский район;
01.10.2019 - Кингисеппский район;
03.10.2019 - Подпорожский район;
08.10.2019 - Тосненский район;
10.10.2019 - Киришский район;
15.10.2019 - Лужский район;
17.10.2019 - Тихвинский район;
22.10.2019 - г. Сосновый Бор;
24.10.2019 - Приозерский район;
29.10.2019 - Сланцевский район;
31.10.2019 - Ломоносовский район;
05.11.2019 - Волосовский район;
12.11.2019 - Выборгский район;
14.11.2019 - Кировский район;
19.11.2019 - Лодейнопольский район;
21.11. 2019 - Волховский район;
26.11.2019 - Гатчинский район
Источник: пресс-служба ЛО
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