Эксперты дали советы россиянам по выбору постных продуктов

Великий пост начался 11 марта и продлится до 27 апреля.

У православных христиан идет второй день Великого поста. В связи с этим специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов к посту. Более полная инструкция представлена на официальном сайте Роскачества.

Например, при выборе риса нужно особое внимание обращать на зерна. Они должны быть одной длины и формы, целыми, в упаковке не должна содержаться шелуха. Также можно обратить внимание на дату расфасовки, чем он свежее, тем лучше. Для каши или пирога лучше использовать круглозерный рис, а для супов, ризотто больше подходит среднезерный. Для гарнира стоит выбрать длиннозерный рис.

Ядро гречихи должно быть цельное, а цвет должен быть насыщенного шоколадного цвета. Чем он светлее, тем дольше хранился на складе или на полках магазина.

Что касается растительного масла, то не нужно обращать внимание на маркетинговые уловки, витамин Е есть во всех маслах, а отсутствие консервантов связано с тем, что микробы не размножаются в этом продукте из-за отсутствия воды.

Великий пост начался 11 марта и продлится до 27 апреля.

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