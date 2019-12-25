Эксперт заявил, что в октябре рубль может откатиться к показателям апреля

В долгосрочной перспективе на динамику рубля повлияет инфляция.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал "Российской газете", какого курса рубля стоит ожидать осенью.

Эксперт подчеркнул, что в октябре рубль может откатиться к показателям апреля, то есть тренд на укрепление валюты должен сохраниться. Он предполагает, что курс доллара составит 73-75 рублей уже к концу сентября.

Корнейчук считает, что на динамику рубля в долгосрочной перспективе повлияют инфляция, а также действия ЦБ по сдерживанию инфляции. Отметил эксперт и такие факторы как доля вложений нерезидентов в ОФЗ, котировки на российские газ и нефть на мировом рынке и результаты заседания ФРС США.

При этом Корнейчук считает, что подорвать российскую валюту могут динамика мирового рынка энергоносителей и сигналы американского регулятора об укреплении национальной экономики.

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