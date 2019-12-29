Эксперт: встреча Путина с рабочей группой прошла организованнее предыдущей

Члены рабочей группы внесли уже около 900 предложений о поправках.

В среду, 26 февраля, Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что встреча прошла более организованно, чем предыдущая.

В ходе заседания стало известно, что законопроект будет готов ко второму чтению 10 марта. Также поступило предложение провести общероссийское голосование 22 апреля (среда). День годовщины со дня рождения В.И.Ленина вряд ли отразится на результатах, считают эксперты. Следующая возможная дата — 13 мая, но вариант является неподходящим.

На данный момент в Конституцию внесено около 900 предложений по поправкам.

Видео: kremlin.ru