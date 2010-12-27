Эксперт: разговоры о российской политической агрессии на Украине - это "мейнстрим"

Ведущий научный сотрудники РИСИ считает, что на Украине за любым противоречием в обществе видят работу Кремля.

В четверг, 7 ноября, заместитель главы СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о том, что у Москвы есть "хитрый план" по присоединению Киева к территории России. Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский считает, что обвинять Кремль в оккупации - это стандарт для современной украинской политики, передало "Экономика сегодня".

По мнению Кривоноса, Россия хочет развалить Украины изнутри и, может быть, сделать это с помощью "формулы Штайнмайера".

Эксперт отметил, что если раньше подобные заявления вызывали смех, то теперь в США стали исходить из таких же соображений. На Украине это уже целая "политическая традиция", сказал Неменский. Любое противоречие внутри общества соседнего государства расценивается как работа на Россию.

По словам Неменского, есть впечатление, что украинская политика связана с борьбой финансовых групп, потому многие лозунги звучат фальшиво.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".

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