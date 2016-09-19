Эксперт рассказал, какие шины лучше выбрать на зиму

У шин есть как достоинства, так и не достатки. Важно помнить, что на все четыре колеса нужно ставить одинаковые шины.

В четверг, 25 ноября, автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал, в чем разница между шипованной резиной и шинами на "липучке".

По словам эксперта, нужно всегда принимать во внимание погодные и дорожные условия. Учитывая, что зимы последнее время малоснежные, а специалисты применяют реагенты и удовлетворительно убирают дороги, стоит обратить внимание на "липучие" разновидности резины. Попов также отметил, что колеи на дорогах чаще появляются из-за традиционного выбора в пользу шипованных шин.

Автоэксперт в очередной раз обратил внимание петербуржцев на то, что на все четыре колеса нужно ставить одинаковую резину, потому как шипованная и на "липучке" ведет себя по-разному.

Фото: Pexels