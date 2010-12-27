Эксперт прокомментировал слова Порошенко о возможном вмешательстве РФ в выборы Украины

Жители Украины будут выбирать нового президента 31 марта 2019 года.

Петр Порошенко обеспокоен тем, что Россия может вмешаться в выборы на Украине. В связи с этим глава государства поручил СБУ провести отдельное совещание, на котором специалисты продумают способы противодействия готовящемуся вторжению Кремля. Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

По мнению политического эксперта, заместителя директора Института стран СНГ Игоря Шишкина, заявление Порошенко вполне закономерно. Шишкин удивлен, что президент Украины под влиянием западных стран не сделал этого раньше.

Если о вмешательстве в выборы и в "Брексит" заявляют в Великобритании, если об этом кричат в Берлине, то, как же Порошенко может остаться в стороне и не объявить, что "страшная и ужасная Россия" вмешивается в выборы на Украине? С его точки зрения, это было бы крайне неправильно. Игорь Шишкин

При этом эксперт отметил, что если случится чудо, и Вашингтон признает, что Россию оклеветали, то Порошенко следом скажет то же самое.

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