Зарегистрировано два новых уголовных производства.

На Украине возбудили два новых уголовных дела против Петра Порошенко, а также против президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил 26 января во время журналистского брифинга адвокат Порошенко Игорь Головань.

Он рассказал, что украинцы с надеждой смотрели на инаугурацию президента США. Ведь в то время, когда Порошенко был президентом, сотрудничество с Байденом было очень позитивным.

Зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны Порошенко и нынешнего президента США Байдена. Игорь Головань, адвокат

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон назвал бывшего президента Петра Порошенко народным артистом Советского Союза.

Видео: 5 канал