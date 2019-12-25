Эксперт прокомментировал уточнение Роструда о вакцинации сотрудников, работающих удаленно

В Роструде уточнили, что переход на удаленный режим не является альтернативой его отстранения от работы в случае отказа от вакцинации.

В четверг, 15 июля, эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали уточнение Роструда, согласно которому сотрудники, работающие удаленно, не освобождаются от требований обязательной вакцинации. К тому же, перевод на удаленную работу не является альтернативой его отстранения в случае отказа от вакцинации.

По мнению экспертов, таким пояснением ведомство закрывает лазейку, которую ранее могли использовать для ухода от вакцинации и мешать плану достижения коллективного иммунитета.

Данное решение, конечно, выходит за рамки планов по первичной вакцинации тех граждан, которые работают напрямую с людьми и не должны ни в коем случае выступать в качестве переносчика вируса. Однако подобная жесткость властей легко понятна, учитывая количество россиян, всеми способами избегающих вакцинации, а также цифры суточной смертности от COVID-19. считают эксперты

Ранее мы писали, что за сутки на COVID-19 проверили 38 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv